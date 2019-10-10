تعديل وزاري في المغرب يقلّص عدد الوزارات إلى 24

المصدر: الرباط - رويترز

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب أجرى تعديلاً وزارياً، أمس، لتشمل الحكومة 24 وزيراً، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكنّ وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما. وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صادق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء التعديل. واستقبل العاهل المغربي، أمس، بالقصر الملكي بالرباط أعضاء الحكومة الجديدة. وشمل التعديل دمج وزارة الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة في وزارة واحدة على رأسها الحسين عبيابة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.