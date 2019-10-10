الإمارات تقدم 80 طناً من الغذاء لسكان المكلا

المصدر: المكلا- الحديدة، وام

قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحوي 80 طناً و800 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة، كما منحت عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» شحنة أدوية جديدة لصالح مركزين صحيين في محافظة الحديدة، وتعد هذه الدفعة السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين.

وأعرب سكان الأحياء الغربية بالمكلا- عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية- عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وتأتي هذه المساعدات- التي قامت فرق «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» بتوزيعها على مستحقيها- في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية العام 2019 «عام التسامح» بلغت 30 ألفاً و244 سلة غذائية تزن ألفين و443 طناً استفاد منها 151 ألف شخص ينتمون إلى الأسر غير القادرة والمتضررة في محافظة حضرموت.

دعم الصحة

وفي الحديدة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، شحنة أدوية جديدة لصالح مركزين صحيين في محافظة الحديدة ضمن الدعم الإماراتي المتواصل و المدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني.

جرى تسليم الشحنة - التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة - من قبل الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر بحضور الدكتور عبدالعزيز منصر، نائب مدير مكتب الصحة في الحديدة الذي أشاد بجهود الهلال المتواصلة دعما للقطاع الصحي.

تثمين

وثمن الدكتور حسن أهيف مدير مكتب الصحة في التحيتا، والدكتور عبدالله زهير دوبلة مدير مكتب الصحة في الخوخة، الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات والذي مكن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة لتقديم الخدمات المجانية لليمنيين.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مركزي الصحة بالتعفاف وقطاية عن الشكر الجزيل للإمارات لجهودها المتواصلة الداعمة للقطاع الصحي اليمني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة من الأدوية تعد السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين وشملت دعم القطاع الصحي بمديرية المخا محافظة تعز ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، وذلك ضمن حملة الاستجابة السريعة والمتواصلة من قبل هيئة الهلال الأحمر لمواجهة ومكافحة الأوبئة.