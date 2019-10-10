انفجار مخزن سري لأسلحة الميليشيا في الحديدة

المصدر: عدن ـ البيان

تمكنت القوات اليمنية المشتركة من كسر هجوم واسع شنته مجاميع من مسلحي ميليشيا الحوثي الإيرانية على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، فيما هز انفجار مخزن سري للأسلحة تابع للميليشيا شمال مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بينما قتل قيادي حوثي في معارك تحرير الفاخر.

وذكر الاعلام العسكري للقوات المشتركة أن الانفجارات ناتجة عن انفجار مخزن سلاح سري للميليشيا في أحد منازل قرية بيت بيش في شمال حيس كانت تتخذه لتكديس الأسلحة والذخائر.

ولفت المصدر إلى ان الميليشيا الحوثية، ونتيجة لسلوكها الاجرامي، تتعمد تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم نتيجة انفجارات تلك المخازن حيث أدى الانفجار الى تدمير المنزل بالكامل متسبباً في حالة هلع في أوساط سكان القرية والقرى المحيطة.

تصعيد

الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعـــومة من إيران تواصــــل التصعيد والـــخروقات والانتهاكات في كافة مناطق محافظة الحديدة، وترفض الالتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

في الأثـــناء، أعلنت مصادر خاصة عن مقتل قيادي حوثي كبير بـــرتبة عميد أثناء معـــارك تحرير شخب وسليم والقفلة والفاخر.وقالت المصادر إن المشرف الحوثي يدعى العميد أحمد أحمد صالح الجعدبي (أبو طه) من بني مطر شهاب الأسفل ومعلـــوماته عثر عليها من خلال هويته.

وأشارت المصادر أن جثته بيد القوات المشتركة والمقاومة وأن الميليشيا شنت هــجوماً أمس لاسترجاع جثته إلا أنها فشلت.