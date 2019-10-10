«مسام» يتلف 2704 ألغام في اليمن

المصدر: الرياض ـ البيان

نفذت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» عملية إتلاف وتفجير لـ2704 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة في الساحل الغربي. وتعد هذه العملية التي نفذتها فرق مسام الهندسية في الساحل الغربي الرابعة، ليصل مجموع ما تم إتلافه وتفجيره 36455 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

أكد العقيد قايد هيثم، نائب مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أن العملية التي تم تنفيذها اليوم من قبل الفريقين 21 و30 مسام في منطقة الكدحة بمديرية المخاء تشمل 2001 لغم مضاد للدروع، و650 قذيفة غير منفجرة، و50 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 3 صواريخ مفخخة.