تمرين بحري سعودي بحريني يتصدى للعمليات الإرهابية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

تواصل القوات البحرية السعودية، تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط «جسر - 20»، والمسنود «أمواج -4» المتزامنين، الذي بدأ الأحد الماضي في الأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية السعودية، والدفاع الجوي السعودي وسلاح البحرية البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي.

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أمس، إنّ التمرين يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية، وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

من جهته، أوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن، إبراهيم بن محمد البلوي، أنّ القوات المشاركة نفذت عدداً من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية، تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية، وحماية القوافل أثناء عبور المناطق المبنية وطرق فرض الطوق الأمني والتدرب على القتال في المناطق المبنية، إضافة إلى تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ، واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية.

وأشار البلوي، إلى أنّ وحدات من القوات المشاركة قامت بتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة، وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.