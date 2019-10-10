جوها في صنعاء للمرة الأولى في محاولة لإحياء اتفاق الحديدة

المصدر: عدن - البيان

حل الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أمس، بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه السبت الماضي. وقال جوها إنه سيحدد أول لقاء في الحديدة للجنة المشــتركة، التي تضم ممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثيين.

وقالت مصادر سياسية يمنية لـ «البيان»، إن الجنرال سيلتقي ممثلي الميليشيا في اللجنة المعنية بالإشراف على تنفيذ إعادة الانتشار، وقادة في الميليشيا بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق خروج مسلحي الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومدينة الحديدة، استناداً إلى اتفاق استوكهولم، وبما يؤدي إلى إشراف الأمم المتحدة على الموانئ الثلاثة، وفتح المعابر لنقل البضائع والمساعدات للسكان، وعودة النازحين إلى ديارهم، فيما قال جوها إنه سيحدد أول لقاء في الحديدة للجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي.

وكان الجنرال جوها، استهل مهمته من الرياض يوم الأحد، بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، كما التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

وتعد ملفات قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وموارد الموانئ، من أبرز ثلاث نقاط التي واجهها تطبيق اتفاق استوكهولم، وحالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.