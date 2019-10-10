الرئيس العراقي يدعو للتحقيق

المصدر: بغداد - البيان

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، خلال لقائه محافظي الوسط والجنوب، حماية الأمن العام والمتظاهرين والاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن صالح «شدد خلال اجتماعه، في قصر السلام ببغداد، بعدد من

المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، ووجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات».

وأشار رئيس الجمهورية، إلى «ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين بمحافظاتهم بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين، بما يقضي على البطالة، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات في عموم المحافظات، والتصدي بحزم للفساد المالي والإداري، وإحالة المفسدين إلى القضاء».

واستمع الى استعراض قدمه محافظو المحافظات الجنوبية، والفرات الاوسط، والوسطى، وكركوك ونينوى، عن الظروف التي تعرقل إنجاز المشاريع.