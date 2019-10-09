اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

المصدر: وام

يعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت لبحث العدوان التركي على سوريا .

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مساء اليوم بأنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في 12 اكتوبر الجاري، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري في دورته الحالية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية. والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.