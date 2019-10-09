مصر تدين الهجوم التركي في شمال سوريا وتصفه بـ "غير المقبول"

المصدر: أ ف ب

دانت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء الهجوم الذي تشنه تركيا على القوات الكردية في شمال سوريا وقالت إنه "يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأفاد بيان للوزارة أن "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة ... بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وصدر البيان بعد ساعات من إعلان أنقرة بدء الهجوم بشن الغارات الجوية وإطلاق نيران المدفعية على طول الحدود مع سوريا.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى التحرك "والتصدي لهذا التطور البالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء +هندسة ديمغرافية+ لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم التركي.