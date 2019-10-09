حصيلة الساعات الأولى للعملية العسكرية التركية شمال سوريا

المصدر: دبي- البيان

شن الجيش التركي غارات جوية عنيفة على أهداف مدنية وعسكرية شمال شرق سوريا، امتدت على شريط حدودي بطول 500 كيلو متر وعمق 50 كيلو متراً.

وبحسب مصادر إعلامية محلية ودولية، فإن قائمة الأهداف الأولى شملت قصف مدينة راس العين وتل أبيض ومحيطيهما من القرى، وهما الهدف الأساسي المعلن للعملية التركية، إلا أن القصف طال أيضاً مدينة المالكية في أقصى شمال شرق سوريا.

واقتصرت العملية التركية على الغارات الجوية خلال الساعات الأولى، ومن المتوقع أن تبدأ الاشتباكات البرية بعد نهاية التمهيد الجوي التركي.

وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت، أمس، أن الطيران الحربي التركي لن يكون بإمكانه استخدام الأجواء السورية، وهو ما لم يحدث إذ إن مصادر في قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن الطيران الحربي التركي توغل بعمق 50 كيلو متراً حتى منطقة عين عيسى ضمن الأراضي التابعة لسيادة سوريا. كما أفادت بأن 25 طائرة تركية تحلق في جميع أنحاء المدن الحدودية وتقصف الأراضي السورية.

وتعرضت مدن المالكية، القامشلي، الدرباسية، راس العين، تل أبيض، عين عيسى، إلى قصف تركي، أدى إلى نزوح آلاف المدنيين ومقتل اثنين منهم وجرح العشرات. كما تحدثت وكالة «نورث برس» المحلية عن قصف مدفعي استهدف مواقع بالقرب من سد بوزرة في شمال شرق سوريا.