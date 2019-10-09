السعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط

المصدر: الرياض - وكالات

أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.

وفي سياق متصل، ستوقع السعودية مع روسيا على «ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط»، والذي يخص تعاون منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» مع المنتجين من خارج المنظمة، بما فيها روسيا.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس الماضي، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجوم على منشأتين تابعتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو في البورصة.

وأبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو، 4 أكتوبر الجاري، أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.

وقال مجلس الوزراء السعودي: يعزز ذلك مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً، وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان - أو من ينوب عنه - بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة - أو من ينوب عنه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، فضلاً عن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومجالات الإدارة الضريبية وأمن الطيران المدني والتعاون الإعلامي.

مذكرة مع لبنان

قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.