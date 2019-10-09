قرقاش: أداء الإمارات في التحالف العربي أقوى من الأكاذيب

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أداء الإمارات المشرف في التحالف العربي أقوى وأسمى من الأكاذيب، مشدداً على أن هدف الإمارات الأول هو نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه.

وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل». وأوضح أن موقف الإمارات «هدفه تغليب المصلحة الأكبر».

وتابع: «هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه». وأضاف أن «الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم».

وثمن معالي الوزير قرقاش، قبل أيام، الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر مفاوضات جدة، لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي. وفي سبتمبر الماضي، أكد معالي الوزير أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي.