الإمارات تواصل دعم العملية التعليمية في اليمن

المصدر: تعز - وام

تواصل دولة الإمارات دعم قطاع التعليم في اليمن، فبعد تأهيل 346 مدرسة وافتتاح 16 أخرى وتأثيث 10 مدارس في الساحل الغربي، افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة جديدة في تعز لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

افتتاح

وثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية محمد علي، الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكداً أن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

دعم

ولفت إلى أن قطاع التعليم في مديرية الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات السخي والمتواصل عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وخلال الافتتاح سلّم مدير مكتب التربية لمندوب الهلال درعاً تذكارية تكريماً من قبل السلطة المحلية لهيئة الهلال. ونقل رئيس مجلس الآباء شكر وتقدير أهالي المنطقة كافة لدولة الإمارات، مؤكداً أن فرحتهم بعودة أبنائهم وبناتهم إلى صفوفهم الدراسية لا توصف.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قدمت خلال الشهر الجاري كراسي مدرسية لثانوية القدس في منطقة الشعب بمديرية البريقة بمحافظة عدن، ضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس وتأثيثها.