غارات تركية تقتل 12 شخصاً شمال العراق

المصدر: عواصم ـ وكالات

شن الجيش التركي أمس وأول من أمس، سلسلة غارات عدوانية على العراق استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في الشمال. وبحسب وزارة الدفاع التركية فإن طائراتها نفذت غارات مساء الاثنين وليل الاثنين إلى الثلاثاء أدت إلى مقتل 12 شخصاً تصفهم أنقرة بـ«الانفصاليين»، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات أنقرة لتوصيف عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويخوض هذا الحزب صراعاً مسلحاً دامياً ضد السلطات التركية منذ 1984. وتنفذ أنقرة بانتظام غارات على قواعده الخلفية في شمال العراق.

وكان مصدر حكومي عراقي أعلن مساء الاثنين، أن طائرات تركية استهدفت سيارة تقل أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي، قرب قرية تابعة لإقليم كردستان العراق على الحدود مع سوريا.

وقال سرور سعيد مدير ناحية رزكاري، إن «الطائرات التركية استهدفت سيارة كانت تقل أعضاء في حزب العمال الكردستاني قرب قرية بيشخابوور التابعة لناحية رزكاري الواقعة على الحدود مع سوريا». وأضاف أنه لم تعرف الخسائر بين مستقلي السيارة المستهدفة إلا أن القصف أدى إلى نشر الخوف والرعب من بين سكان القرية.