قرقاش: أداء الإمارات في "التحالف" أقوى من الأكاذيب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الإمارات تمارسه ضبط النفس أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وهدفه تغليب المصلحة الأكبر، مشيراً إلى ان الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" :"ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وهدفه تغليب المصلحة الأكبر. هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم."