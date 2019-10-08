الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم في اليمن

المصدر: وام

تواصل دولة الإمارات دعم قطاع التعليم في اليمن بافتتاح مدرسة جديدة في تعز لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

فقد افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مدرسة قتيبة بن مسلم في مديرية الوازعية محافظة تعز، بحضور السلطة المحلية .

وثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية محمد علي الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكدا أن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية .

ولفت إلى أن قطاع التعليم في مديرة الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات السخي والمتواصل عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وخلال الافتتاح سلم مدير مكتب التربية لمندوب الهلال درعا تذكارية تكريما من قبل السلطة المحلية لهيئة الهلال .

وفي السياق نفسه نقل رئيس مجلس الآباء شكر وتقدير أهالي المنطقة كافة لدولة الإمارات، مؤكدا أن فرحتهم بعودة أبنائهم وبناتهم إلى صفوفهم الدراسية لا توصف .

يشار إلى أن أكثر من 346 مدرسة تم تأهيلها من قبل الإمارات في اليمن .. فيما تشمل حملة العودة إلى المدرسة افتتاح 16 مدرسة في الساحل الغربي وتأثيث 10 مدارس افتتحتها الهيئة في وقت سابق، وتوزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة في المدارس المؤهلة كافة في باب المندب بمحافظة تعز وصولا إلى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.