فصل ألف معلم في مصر بسبب انتمائهم لـ«الإخوان»

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، فصل 1070 معلماً بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان أو من وقع عليهم أحكام. وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أمس: «هي نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، لحماية أولادنا».

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، لبحث مشكلات المعلمين، لافتاً إلى أنه سيجرى وضع إطار عام لجدارة المعلم وكيفية اختياره وقياس الكفاءة، حيث يكون التعيين بالاستحقاق. وتابع وزير التربية والتعليم: «سيتم اختيار الذي يريد الوظيفة بحضور أساتذة التربية وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، لعمل شهادة لمزاولة مهنة التعليم».