الإمارات تغيث منكوبي السيول في اليمن

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وام

سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول في الحديدة وتعز. واستجابت الهيئة لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين يمنيين تهدمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة في قرى الجريبة ووادي الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمي.

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية للأسر التي عبّرت عن سعادتها بوصول الإغاثة، فيما قدّمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية، هي الثانية من نوعها، لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي خلال 72 ساعة.

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز. سياسياً، بدأ كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، بوضع اللمسات الأخيرة لاستكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، بلقاءات في الرياض مع الجانب الحكومي وممثلي الدول الراعية للتسوية في اليمن، قبل توجهه إلى الحديدة للإشراف على استكمال تنفيذ الاتفاق. وكشفت مصادر عن وضع ترتيبات نهائية لتنفيذ اتفاق الحديدة، فيما تواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على الأحياء المدنية ومواقع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة وتعز.