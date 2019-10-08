سلاح الجو الليبي يقصف مواقع الميليشيات في 5 مدن

المصدر: طرابلس - البيان

شن سلاح الجو الليبي، أمس، غارات على مواقع الميلشيات في خمس مدن رئيسية هي: سرت ومصراتة وغريان والعزيزية والعاصمة طرابلس، وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، أن القائد العام، المشير خليفة حفتر، يشرف بشكل مباشر على تنفيذ العمليات العسكرية الأرضية والجوية في مختلف المحاور بطرابلس.

وشنت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة فجر الاثنين، غارات عدة على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق استهدفت كلاً من قاعدة القرضابية العسكرية بسرت، ومواقع أخرى لمسلحي الوفاق في سرت، كما استهدفت غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة.

وقالت الشعبة إن سلاح الجو استهدف مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وعدداً من المواقع والتمركزات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية، كما استهدف مواقع بمدينة غريان وبمنطقة الخلة.

وتابعت الشعبة، إن مقاتلات سلاح الجو تنفذ كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المستهدفة، لافتة إلى أنه تم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقة عالية، مؤكدة أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.