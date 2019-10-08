السيسي: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة التنمية الزراعية

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أعلنت مصر عزمها اتخاذ تدابير جديدة، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال نقل الركاب في مصر، في وقت أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العمل جار من أجل تحويل بلاده إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية.

واستقبل السيسي، أمس، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، غيلبرت أونغبو، وذلك بحضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار عقود، باعتبار الصندوق شريكاً استراتيجياً مهماً يُساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية.

كما رحب الرئيس بافتتاح مقر الصندوق في مصر، مؤكدًا تطلع مصر للعمل مع الصندوق، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن سعادته بالالتقاء بالرئيس، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظراً لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.

إلى ذلك، أعلن وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، عن نقلة نوعية في مجال نقل الركاب في مصر، باستخدام مشروع الأتوبيس فائق الجودة، وهو ضمن مشروع «استدامة النقل في مصر».

وأشار الوزير المصري في بيان إلى أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في نقل الركاب بمصر، حيث يهدف إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة، لربط مدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات/‏‏‏‏الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبدالمنعم رياض.