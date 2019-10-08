الاحتلال ينكّل بالقدس ويقتحم نابلس

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أصيب خمسة فلسطينيين أمس، بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس. واقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجراً لتأمين دخول 17 حافلة للمستوطنين تقل 1100 مستوطن إلى قبر يوسف.

تصعيد خطير

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال في القدس تصعيداً خطيراً. وقالت إن هذا التصعيد الخطير يندرج في إطار تغول الاحتلال على القدس وحلقة بشعة في عمليات أسرلة وتهويد المدينة.

تحطيم الزيتون

في الأثناء، حطم المستوطنون عدداً من أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس، في حين قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في أرض المواطن حسن حجاج في منطقة حوض المشرفة في قرية فرخة جنوب غربي سلفيت.