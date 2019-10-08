بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق

المصدر: بغداد - البيان

التقى رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ليلة الأحد- الاثنين في قصر السلام ببغداد، بغياب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وبحث اللقاء 5 ملفات خاصة بالاحتجاجات.

وأكد اللقاء حفظ الأمن المجتمعي ومتابعة الإجراءات التحقيقية لمعرفة المتسببين بحوادث العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية، وأهمية سيادة القانون وحفظ الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. كما بحث اللقاء ملف مكافحة الفساد وضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.