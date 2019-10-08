خبير عسكري: تركيا غير قادرة على تنفيذ عملية شرق الفرات

المصدر: دبي - البيان

يرى مراقبون أن التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا بضوء أخضر أمريكي، يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ إن تركيا تريد ترسيخ وجودها على الأرض بدوافع تاريخية، أكثر مما تريد عودة لاجئين أو محاربة الكرد، فكيف ستتصرف سوريا؟

العميد محمد عيسى، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري يرى أن «تركيا تحاول إقامة مدن صناعية وجامعات في الشمال السوري أو في بعض الأجزاء التي احتلتها والتي تعتبرها أرضاً تركية، بالإضافة إلى الموصل العراقية، ومن يطالع كتب الجغرافيا التركية المقررة على الطلاب في المرحلة الإعدادية، يجد الحدود التركية حتى حمص أي ما يقارب نصف مساحة سوريا... هكذا يفكر الأتراك».

وأضاف الخبير العسكري لوكالة «سبوتنيك» الروسية «هناك صراعات نسمع عنها بين تركيا وأمريكا على المنطقة العازلة وغيرها، هم يتصارعون كأنهم يقتسمون تركة، وكأن الدولة السورية غير موجودة، وفي كل الأحوال لا أعتقد أن الأتراك قادرون على تنفيذ مثل هذه التهديدات، مشيراً إلى أن «هذا الأمر قد يكون ورقة تركية للضغط على الأمريكيين لتحسين موقعهم».