عودة 1384 لاجئاً سورياً خلال الـ24 ساعة إلى سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1384 لاجئاً سورياً عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 387 لاجئاً (117 امرأة و197 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري «جديدة يابوس» و«تلكلخ»، بالإضافة إلى 997 لاجئاً (299 امرأة و508 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر «نصيب».

وذكر بيان للمركز الروسي، أمس الاثنين، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية ترميم سبعة منازل سكنية ومحطة لضخ المياه ومخبز، كما قامت وحدات سلاح المهندسين السوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.