الرئيس العراقي يدعو إلى "وقف التصعيد"

المصدر: ا ف ب

دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء الاثنين إلى "وقف التصعيد" بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، داعياً إلى حوار وطني من دون "تدخل أجنبي".

وقال صالح في كلمة متلفزة متوجها إلى الشعب إن "المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءاتٍ (...) مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة" التي أقرت القوات الأمنية الاثنين باستخدامها.