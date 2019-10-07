عباس: سننهي كل الاتفاقات إذا ضمت إسرائيل الأغوار

المصدر: رام الله – أ ف ب

لوّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل إذا أقدمت على ضم الأغوار وشمال البحر الميت. وقال عباس في بداية اجتماع في مدينة رام الله للجنة المركزية التابعة لفتح واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير «لقد ناقشنا بيان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو قبل الانتخابات بضم الأغوار وقلنا إنه (...) إذا استمروا على موقفهم سنعتبر كل اتفاق مع إسرائيل لاغياً. سننتظر ونرى».

في مسار آخر، أكد عباس أن حواراً سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيراً للانتخابات العامة المقبلة، من دون تحديد موعدها. وقال «لقد تم الاتفاق على كثير من القضايا والآن سنبحث مرة أخرى». وأضاف «تم تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات والتنظيمات.. وكذلك مع الجهات الإسرائيلية لأن هناك اعتراضاً (...) نحن مصرون تماماً أن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة والقدس وقطاع غزة».