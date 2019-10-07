شاب جزائري يصنع لـ«أصحاب الهمم» ممراً بحديقة في عنابة

المصدر: دبي ــ عبدالرحمن دوار

في لفتة إنسانية تعكس مظاهر اللحمة الاجتماعية في الجزائر عموماً، وفي مدينة عنابة (600 كيلو متر شرق العاصمة الجزائر) تقدم شاب بطلب إلى البلدية، لإعادة تهيئة حديقة إيدوغ الواقعة وسط عنابة، وأيضاً بناء ممر خاص بـ«أصحاب الهمم».

وسرعان ما انتشرت صورة ممر «أصحاب الهمم» عند مدخل الحديقة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقيت هذه المبادرة استحساناً شعبياً من مرتادي الحديقة وغيرهم.

وتستقطب حديقة إيدوغ الترفيهية عدداً كبيراً من العائلات خصوصاً خلال العطل والإجازات الرسمية، حيث يفضل الكثيرون قضاء السهرات الصيفية بها في أجواء اجتماعية.

ويرتاد العنابيون الحديقة وكذلك المقيمون خارج هذه الولاية «المحافظة» من الولايات المجاورة كالطارف بعيداً عن صخب وازدحام الشواطئ، لما يوفره المكان من راحة، جعل الكثيرين يفضلونه عن الأماكن الترفيهية الأخرى، بينما يعد الأطفال أكثر المستفيدين من وجود هذا المرفق، لما يتضمنه من ألعاب ترفيهية.

يشار إلى أن مدينة عنابة، أو بونة، تلقب بجوهرة الشرق الجزائري وجوهرة المتوسط، وهي إحدى أهم المدن الجزائرية، إذ تعد مركزاً صناعياً رائداً في شرق الجزائر، فهي تحتوي على أحد أكبر مصانع الحديد والصلب في إفريقيا، معظم الناس يسمّون هذه المدينة بلد العناب، وذلك بسبب وفرة هذه الفاكهة في المنطقة وهي مشهورة بإنتاجها لهذه الفاكهة، منذ زمن بعيد، وقد أخذت من ذلك اسمها.

وشهدت عنابة نمواً كبيراً في التنمية الاقتصادية والتزايد السكاني، فهي مركز لمختلف الأنشطة الحيوية، مثل الصناعة والنقل والتمويل والسياحة والاستشفاء الطبي، كما تعد من أكثر المدن استقطاباً للسياح، خاصة في فصل الصيف، حيث تجذب شواطئها الذهبية المتعددة، سواء في وسط المدينة أو في البلديات المجاورة لها المصطافين، كما تحتوي المدينة على معالم سياحية أخرى بديعة سواء طبيعية مثل المرتفعات الجبلية في سرايدي، أو المعالم الهندسية الجميلة مثل بازيليكا القديس أوغسطينوس.