الخارجية السعودية تنفي صلتها باتصالات هاتفية مشبوهة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الخارجية السعودية صلتها باتصالات هاتفية يتلاقها الجمهور في المملكة يدعي أصاحبها بأنهم يمثلون الوزارة.

وقالت الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على " تويتر " : " نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، نؤكد أنه لا علاقة للوزارة بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة " .

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.

#تنبيه⁩ نظرًا لتلقي الوزارة شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 7, 2019