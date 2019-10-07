إصابات في اقتحام مستوطنين لنابلس والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

المصدر: وام

أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل فجر اليوم بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس لأداء الصلوات التلمودية .

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم مصور صحفي أصيب برصاصة مطاطية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت فجرا مدينة نابلس وذلك في إطار تأمين دخول 17 حافلة للمستوطنين تقل 1100 مستوطن إلى قبر يوسف في المدينة، مشيرة إلى أن من بين المقتحمين وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس مجلس مستوطنات بالضفة يوسي داجان وعضو الكنيست موشيه أربيل.

على صعيد متصل .. اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم عشرة مواطنين فلسطينيين من مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.