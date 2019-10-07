مساعدات إغاثية إماراتية لعشرات الأسر جنوب الحديدة وتعز

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب الحديدة غربي اليمن ولحالات نزوح شهدها الساحل الغربي اليمني.

واستجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين تهدمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة في قرى الجريبة ووادي الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمي .

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لعشرات الأسر التي عبرت عن سعادتها بوصول المساعدات وعلى وجه الخصوص الخيام لاسيما وأن حالتهم الإقتصادية لاتسمح ببناء مساكن بديلة .

في غضون ذلك قدمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية هي الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي اليمني خلال 72 ساعة .

وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز .

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد قدمت يوم الأربعاء الماضي مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية .