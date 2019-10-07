السيسي: واثقون بالنصر على جميع المؤامرات

المصدر: القاهرة - البيان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة بالنصر في تلك الحروب المعنوية التي يتعرض لها الوطن من أكاذيب وخداع.

وأضاف السيسي، في كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات 6 أكتوبر 1973: «أن قدَر هذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً أمام صلابة وتماسك شعبه، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق وبجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض، إن الشعب المصري قادر دائماً على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، أبناؤكم وأحفادكم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة».

وأوضح السيسي أن أشكال الحروب وأساليبها تغيرت خلال العقود الأخيرة، وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، عبر وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، وتستهدف بث الخوف والإرهاب، وتصوير الدولة كأنها هي العدو. ولفت الرئيس المصري إلى أن حروب اليوم تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات، ويكون النصر فيها معقوداً على وعي كل مواطن ومفاهيمه وأفكاره ومعتقداته.

على صعيد آخر، شدّد السيسي، على أنّ الدولة بكل مؤسساتها، ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل.

وقال في تغريدة على تويتر: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».

وأضاف في تغريدة أخرى: «الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».