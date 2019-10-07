الحوثيون يتكبّدون خسائر كبيرة في الجوف

المصدر: عدن - البيان

تصدت القوات المشتركة في محافظة الضالع، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، استهدف المرتفعات المطلة على محافظة تعز، فيما لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، بعد مواجهات في الجوف. وصدت لقوات المشتركة هجوماً كبيراً لميليشيا الحوثي، على موقع جبل الشجفا الاستراتيجي في مديرية الأزارق، والمطل على تعز. كما تصدت لهجوم مماثل في جبهتي الزبيريات بقعطبة والريبي بحجر، بعد مواجهات عنيفة.

اشتباكات

وحسب المصادر، فإن جبهات محافظة الضالع، تشهد اشتباكات عنيفة في بلدة شخب بمديرية قعطبة، بعد أن قصفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة هناك. وفي الحديدة، عاودت ميليشيا إيران، استهداف مواقع القوات المشتركة شمالي مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن بالأسلحة المختلفة.

وذكر الجيش أن ميليشيا الحوثي استهدفت صباح أمس مواقع القوات المشتركة بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، حيث أطلقت قذائف المدفعية في استمرار لخروقاتها المتواصلة لاتفاق التهدئة وفي الجوف، شهدت المحافظة المعارك انكسارات حوثية، بعد مصرع العشرات في اشتباكات، بعد محاولة هجوم فاشلة، قامت بها مجاميع تتبع الميليشيا الحوثية في جبهات سداح ووقز بالمصلوب.