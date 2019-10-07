المستوطنون يعربدون في الضفة وبحرية الاحتلال تهاجم صيادي غزة

المصدر: رام الله - وام

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية أمس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الشرقية في كل من شمال خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة. على صعيد متصل.. خط مستوطنون فجر أمس شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات 13 مركبة في قرية قيرة شمال سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت رئيسة مجلس قروي قيرة عيشة خليل نمر، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل وعلى بعض السيارات وأعطبوا إطارات 13 مركبة.

وأضافت عيشة أنها المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون باقتحام القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصة أن الاحتلال أغلق بوابة كفل حارس والتي تعتبر المدخل الرئيسي للقرية.

من جهته، حمل عبدالله كميل محافظ سلفيت الاحتلال مسؤولية الجريمة التي ارتكبها المستوطنون.. محذراً المجتمع الدولي من عنصرية الاحتلال، ومطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ودعا كميل كل القرى المحاذية للمستوطنات إلى تشكيل لجان حراسة لحماية أبناء الشعب من جرائم المستوطنين.