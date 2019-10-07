شروط فرنسية لانتخابات سوريا 2021

المصدر: عواصم - وكالات

قدّمت فرنسا خلال اجتماع «المجموعة المصغرة» الأخير في نيويورك، وثيقة شروط للقبول بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا عام 2021، بحسب تقارير صحافية.

وبحسب التقارير، فإن الوثيقة تضم أربعة شروط، أولها «إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة».

وثانيها هو «وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية».

أما الثالث، فيتعلق بـ «وجود شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، حيث يتمكن جميع السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة».