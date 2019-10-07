عباس يعلن بدء حوار مع الفصائل تحضيراً للانتخابات

المصدر: رام الله - وكالات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إصراره على المضي في إجراء انتخابات فلسطينية موحّدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن حواراً سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيراً للانتخابات، من دون تحديد موعدها.

وقال عباس في مستهل اجتماع في رام الله للجنة المركزية التابعة لفتح واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير: «تم الاتفاق على كثير من القضايا والآن سنبحث مرة أخرى»، ذلك لكي «يطلع الجميع على ما تم الاتفاق عليه».

وأضاف: «تم تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات والتنظيمات مثل حماس»، وكل الفصائل وكذلك مع «الجهات الإسرائيلية لأن هناك اعتراضاً (...) نحن مصرّون تماماً أن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة والقدس وقطاع غزة». وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية أجريت في 2006.

من جهة أخرى، أوضح عباس: «لقد ناقشنا بيان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين) نتانياهو قبل الانتخابات بضم الأغوار وقلنا إنه (...) إذا استمروا على موقفهم سنعتبر كل اتفاق مع إسرائيل لاغياً. سننتظر ونرى».