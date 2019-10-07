عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على احتجاز أردنِيَيْن

المصدر: عمّان - د.ب.أ

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وأوضح الناطق باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة، في بيان، أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت الوزارة «بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية»، وحملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة الأردنية في «تل أبيب» تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.