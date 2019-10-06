خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع البرهان وحمدوك

المصدر: وام

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين في مستهل جلسة المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.. فيما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمنه و استقراره.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من المسؤولين في المملكة إلى جانب الوفد السوداني المرافق.

كان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و الدكتور عبدالله حمدوك و الوفد المرافق لهما.