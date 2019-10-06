شاب جزائري اعتقل وأبكى رجال الشرطة

المصدر: دبي - البيان

بلال زيان، شاب جزائري يحمل من خلال مشاركته الأسبوعية في حراك الجمعة، هموماً متعددة، بينها البطالة والمرض، ويأمل، على غرار كل الجزائريين، تحقيق التغيير المنشود، ليتفاجأ في إحدى المسيرات باعتقاله من قبل قوات الأمن هو وثلاثة من زملائه، بحجة عدم الانصياع لأوامر الشرطة، بتجاوز الحاجز المسموح للمسيرات، فتم اقتياده إلى سجن الحراش، وكانت المفاجأة التي لا تخطر على البال، أبكت رجال الشرطة، وجعلتهم يتراجعون عن توقيفهم له، حيث أكد بلال أنه في المراحل الأخيرة لمرض سرطان الدم، ويخضع للعلاج الكيميائي، وأن موعد الجلسة المقبلة بعد يومين، وأنه خرج للمسيرات ليتنفس من مرضه، ويشارك الجزائريين فرحة التغيير.

قصة بلال المحزنة، جعلت العدالة تسرع في اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة في حقه، حيث قرر مجلس قضاء الجزائر، إطلاق فوراً سراح الشاب المصاب بالسرطان، وقد لقي هذا الإجراء استحسان الجزائريين، الذين اعتبروها لفتة إنسانية من جهاز العدالة، وتمنوا الشفاء العاجل للشاب بلال.