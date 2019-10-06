إنهاء إضراب المعلمين في الأردن والعودة للمدرسة اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبحسب "بترا"، فإن الاتفاق ينص على عودة التلاميذ إلى مدارسهم اليوم الأحد، بعد أن تم إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ 100 التي يتقاضاها المعلمون، التي سيتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول يوم في سنة 2020.

وقد أعلن الدكتور ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين، عن انتظام الدراسة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.