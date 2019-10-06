السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى «نصر أكتوبر»

المصدر: القاهرة - وكالات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

ونص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بالنسبة للفئات التالية، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى السادس من أكتوبر 2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمد خمس سنوات، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوماً بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ويشمل القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار.