قيس سعيّد يقرّر عدم القيام بحملة انتخابية في تونس تضامناً مع منافسه الموقوف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نوفل سعيد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس قيس سعيد السبت في تدوينة نشرها على فيسبوك أن المترشح لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية سعيا منه لتحقيق المساواة في الحظوظ.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت عن مرور المترشّح قيس سعيّد (المستقل) الذي تحصّل على نسبة 18،4 بالمائة ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، المتحصل على 15،6% إلى الدور الثاني للرئاسية التي ستجرى يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر في الخارج.

وقد انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم 3 أكتوبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت 11 اكتوبر الحالي، وفق "راديو موزاييك".

يذكر أن المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي رهن الإيقاف منذ 23 أغسطس 2019 تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال جعل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين غير متوفّر رغم أنّه أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.