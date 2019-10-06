مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات بشأن المطالب الجماهيرية

المصدر: بغداد- د.ب.أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن إصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة. وقال المكتب في بيان صحافي بثه موقع (السومرية نيوز) العراقي إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».

وأضاف أن «المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة».

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى ممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب. وأضاف أن «الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقاً للقانون».