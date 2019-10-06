تجريف 22 دونماً زراعية في القدس المحتلة

المصدر: القدس المحتلة- وفا

جرفت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أمس، 22 دونماً زراعية في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جرافات بلدية الاحتلال في القدس، جرفت ما مساحته 22 دونماً مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا تعود للمواطن ناصر عبد ربه، الذي لم يكن موجوداً فترة التجريف وتفاجأ بالأمر بعد ذلك.

وأضافت أنه تم أيضاً هدم مغارة كان يتخذها عبد ربه مسكناً له في تصديه لسياسة الاحتلال، خوفاً من الاستيلاء على الأرض، لافتاً إلى أن عائلة عبد ربه تتخذ من المغارة مسكناً لها منذ العام 1967.