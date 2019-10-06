مهام التسوية السياسية في سوريا

المصدر: موسكو- وكالات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، وممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في سوريا عملية التسوية في البلاد، بما في ذلك إرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أمس: «ناقش اللقاء مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلن في وقت سابق عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة، كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.