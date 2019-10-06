لبنان.. الإعدام غيابياً بحق 5 فلسطينيين

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أصدر القضاء اللبناني حكماً غيابياً بإعدام خمسة فلسطينيين، لتورطهم في اغتيال أربعة قضاة قبل عشرين عاماً، في جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً في لبنان، لا سيّما أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفي وضح النهار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، أصدرت باسم الشعب اللبناني حكمها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا جنوب لبنان. وأنزلت عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن، وأربعة من رفاقه ومحاكمتهم غيابياً، لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وبرّأت الموقوف الفلسطيني الوحيد في الجريمة، لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً بجرم آخر، وفق الوكالة.