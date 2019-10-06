ملصقات صنعاء تفضح مزاعم الانتصارات الحوثية

المصدر: عدن - البيان

فضحت ملصقات لقتلى الميليشيا انتشرت بالمقابر التي استحدثتها في صنعاء ومناطق سيطرتها، وأخرى وضعت على سيارات، أن العشرات من قادة الميليشيا، ومن مختلف الرتب، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة في محافظة صعدة، وفي غارات لمقاتلات التحالف، رغم الادعاءات التي تسوقها هذه الميليشيا بالحديث عن انتصارات وهمية.

ووفقاً للبيانات التي حملتها هذه الملصقات، فإن أغلب هؤلاء لقوا مصرعهم في معارك محور كتاف بمحافظة صعدة، خلال الأسابيع الماضية من المواجهات المتواصلة هناك، وبينهم قيادات ميدانية بارزة، ووجهاء قبليون، وغيرهم من عناصر في أمن الميليشيا وإعلامها الحربي.

قيادات

الملصقات التي وزعتها أسر الضحايا، تظهر أن من بين القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي التي سقطت خلال المواجهات، العميد أمين حميد الحميري، قائد محور صعدة، قائد الشرطة العسكرية فرع صعدة، والعميد محمد علي حسن دعبش، قائد محور البيضاء بالمنطقة الرابعة، والعميد أحمد يحيى هاشم شرويد، مسؤول شعبة الاستخبارات والمعلومات بالمنطقة الرابعة، والعميد عبد الله حسين علي خطاب، مسؤول الإمداد والتموين بالمنطقة الرابعة.

كما تبرز الملصقات، مصرع العميد عادل مقبل أبو اصبع، قائد اللواء 135 مشاة، والعميد أحمد عبد الودود علي العستوت، قائد اللواء (الأول نصر)، والعميد كمال عبد الله لهيم اللهيم، والعميد عمر أحمد ناصر صيفان، والعقيد عبد الله أحمد حسين شيبان، القائد العسكري بمحور آل ثابت، والعقيد جعفر عبد الله المقشي، مسؤول الأمن الوقائي في محور صعدة، والعقيد أحمد عبد الله الخراشي، والعقيد عبد العزيز قطران محمد العجل.

ملصقات

ووفقاً لهذه الملصقات، فإن قتلى الميليشيا الحوثية من مختلف الرتب، سقطوا خلال المواجهات، أو في غارات لمقاتلات التحالف، ومنهم الملازم زين العابدين علي الوسع، والملازم نصر علي عبد الله الزبيدي، والملازم جلال يحيى علي الذاري، والمساعد خالد علي زيد الغرباني، إلى جانب قيادات قبلية، من بينهم محمد شوعي الدرواني «مسؤول التلاحم القبلي للمهمشين بعمران»، والقيادي عصام ناصر حمود دشيلة، والقيادي محمد عبد الله محمد الشيبة، وخميني حسين عبد الله حطبه، مصور الإعلام الحربي في صعدة، والقيادي عبد الله محسن السقاف، قائد مجاميع في مديرية صرواح، ومعهم الزعيم القبلي كمال محمد العذيب، وعلي محمد داوود الخضمي، والبراق أحمد عباد الصريمي، وأحمد يحيى محمد الحوثي، مسؤول إسعاف حربي، وحسين عبد الله علي صلاح.

تضليل

بالرغم من أن الميليشيا مستمرة في التضليل على اتباعها وادعاء بطولات كاذبة، فإن الملصقات تبين أيضاً مقتل العقيد عمار صغير علي عبد العظيم، والعقيد عبد الله أحمد سعد مشرح، والمقدم ركن عمار أحمد قاسم الجعدي، والمقدم بشير عبد العزيز أحمد الجرادي، والمقدم ركن عبد الفتاح يحيى السماوي، المشرف الأمني في مديرية عتمه بذمار، والمقدم ركن محمد نجيب أحمد الحاذق، والرائد محمد عبد الله ياسر النهدي، والرائد صادق عبد الله العسرة، والنقيب نوح محمد علي المعيني، والنقيب أنس صالح محمد الوهبي، والنقيب أحمد محمد صلاح طامش، والنقيب يحيى علي مساعد.