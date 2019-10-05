مهاجمة مكتب قناة "العربية" في بغداد

أفادت قناة العربية أن مسلحين ملثمين هاجموا السبت مكتبها في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" في بغداد بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية.

كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم على مكتب "العربية" في العاصمة العراقية.

كذلك شرح المراسل أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة.

وأوضح المراسل أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالتحقيق في الهجوم، منوهاً إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.