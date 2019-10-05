السيسي: النيل سيظلّ يجري في مصر بقوة القانون

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

وقال الرئيس المصري إن مصر مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، مشدداً على أن النيل الخالد سيظل يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

جاء ذلك في تغريدات للسيسي عبر حسابه الرسمي على تويتر أشار فيها إلى أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي، الذي لم يسفر عن أي تطور إيجابي.