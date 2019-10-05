مصر.. إحالة محافظ سابق لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة المصرية محافظ المنوفية السابق ، هشام عبد الباسط ورجل الأعمال أحمد سعيد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن عبد الباسط غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري بعد أن قام بإيداع جانب منها في حساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكي لزوجتيه الاثنتين وحساب نجله القاصر.

من جهته، أقر رجل الأعمال بتقديمه مبلغا نقديا مقداره 28 مليون جنيه للمتهم هشام عبد الباسط على سبيل الرشوة، وأنه قام بناءً على تكليف من الأخير بشراء 3 عقارات وتجهيزها، وشراء 8 سيارات من الأموال المتحصل عليها من الرشوة ، وفقا للصحف المصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات على هشام عبد الباسط، في قضية تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، كما حكمت بتغريمه بنفس المبلغ (58 مليون جنيه).