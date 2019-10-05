شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في محيط غزة

المصدر: غزة - البيان، وكالات

استشهد فلسطيني أمس برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال صدامات قرب السياج الفاصل في شمال شرقي قطاع غزة، وفق أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع.

وقال القدرة «تم التعرف على هوية الشهيد شرق جباليا وهو علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة بالصدر أطلقها جنود الاحتلال» خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرقي القطاع. وأصيب عشرات آخرون بالرصاص خلال هذه المواجهات، وفق المصدر نفسه.

وحملت الجمعة هذا الأسبوع وهي رقم 77 من مسيرات العودة شعار (المصالحة خيار شعبنا) دعماً لمطالب إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

استمرار المسيرات

وحذرت هيئة مسيرات العودة في غزة، من «انفجار حتمي» جراء خطورة الأوضاع في القطاع المحاصر. وأكدت الهيئة المكونة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في بيان بمخيم العودة شرق مدينة غزة، على استمرار المسيرات «بطابعها الجماهيري والشعبي». ودعت الدول العربية والإسلامية إلى «تحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود».

تظاهرات الضفة

وفي الضفة، تظاهر العشرات ضد جدار التوسع العنصري قرب بلدة بلعين غرب رام الله، فيما أصيب 3 متظاهرين، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق لمصلحة مستوطني «قدوميم» منذ 16 عاماً.